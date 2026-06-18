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İnegöl'de kaza haberini alan anne olay yerine koştu, yaralı oğlunun elini tutarak moral verdi

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#Bursa#İnegöl#Trafik Kazası
İnegölde kaza haberini alan anne olay yerine koştu, yaralı oğlunun elini tutarak moral verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 07:24

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hatice B. (50), devrilen motosikletten düşerek yaralanan oğlu Ceyhun B.’nin (24), elini bir an olsun bırakmayarak, moral vermeye çalıştı. Ceyhun B., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kaza, gece yarısı Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki İnegöl girişinde meydana geldi. Ceyhun B. yönetimindeki 16 BIH 821 plakalı motosiklet, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten savrularak yaralanan sürücü, telefonla annesi Hatice B.'ye haber verdi. Hatice B., 112 Acil Çağrı Merkezine haber verirken, kendisi de kısa sürede kaza yerine ulaştı.

İnegölde kaza haberini alan anne olay yerine koştu, yaralı oğlunun elini tutarak moral verdi

Hatice B., sağlık ekipleri müdahale ettiği sırada oğlunun yanından ayrılmadı ve elini tutarak moral verdi. Yaralı sürücü, müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Bursa#İnegöl#Trafik Kazası

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