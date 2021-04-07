MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİnegöl'de dere sularına kapılan dana için çalışma başlatıldı
GeriGündem İnegöl'de dere sularına kapılan dana için çalışma başlatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

İnegöl'de dere sularına kapılan dana için çalışma başlatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnegöl'de dere sularına kapılan dana için çalışma başlatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde önceki gün meydana gelen sağanak nedeniyle, bir dana dere sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ekipler danayı bulmak için çalışma başlatıldı.

Kent genelinde iki gün önce etkili olan kuvvetli yağışlar ve karların erimesi ile birçok bölgede taşkın meydana geldi. İnegöl ilçesindeki Bilal Mahallesi'nde bulunan Kulaca Deresi'nde de bir dananın sulara kapılıp ilerlediği anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sağanakta, dere içerisinde sürüklenen dananın nerede olduğu belirlenemezken, hayvanın bulunması için İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İnegöl Ziraat Odası başkanı Sezai Çelik de yaptığı açıklamada dananın henüz bulunamadığını belirtti. Bölge halkı da danayı bulabilmek için çalışma başlattı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi