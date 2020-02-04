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Seyfettin Aras (İHA)
Haber Giriş: 04.02.2020 - 15:43,Son Güncelleme:/

İnegöl-Domaniç yolunda kaza: 2 yaralı

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İnegöl-Domaniç yolunda kaza: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

İnegöl-Domaniç yolunda kaza: 2 yaralı

Kaza İnegöl-Domaniç yolunda meydana geldi. Yavuz D. (56) idaresindeki 43 YB 035 plakalı otomobil kontrolden çıkararak yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Yakup E. (73) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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