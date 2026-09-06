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İneğin peşinden koşan boğa evin çatısına uçtu: Yarısı salonda asılı kaldı

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#Aydın#Boğa#Çatı
İneğin peşinden koşan boğa evin çatısına uçtu: Yarısı salonda asılı kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 16:56

Aydın’da serbest bırakılan boğa peşinden koştuğu ineği kovalarken alt taraftaki evin çatısına düştü. Kiremitleri kırıp çatıyı delerek gövdesi salonda, sırtı çatıda asılı kalan koca boğa itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı. Sabah uyanıp tavandan sarkan boğayı gören ev sakinleri büyük şok yaşadı.

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İlginç olay, Kırcaklı köyünde Ali Aldemir’in evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Aldemir, ineklerini tohumlaması için serbest bıraktığı damızlık boğa, bir ineğin peşinden koşarken bir anda besihanenin alt tarafında bulunan evin çatısına düştü.

Kiremitleri kırıp çatıyı da delen damızlık boğa yarısı evin içinde sırtı da çatının üzerinde askıda kaldı.

İneğin peşinden koşan boğa evin çatısına uçtu: Yarısı salonda asılı kaldı

Bir anda gürültüyle uyanan ev sakinleri evin salonunda tavandan sarkmış koca boğayı görünce ne yapacaklarını şaşırıp 112 Acil Servis’i arayıp yardım istedi.

Bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ev ile çatı arasında askıda kalan boğayı kurtardı. Evde büyük çapta maddi hasar oluşurken damızlık boğanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İneğin peşinden koşan boğa evin çatısına uçtu: Yarısı salonda asılı kaldı

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#Aydın#Boğa#Çatı

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