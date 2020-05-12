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DHA - Fotoğraflar: İHA
Haber Giriş: 12.05.2020 - 18:58,Son Güncelleme:

İneği kaybolmuştu.. Bulunduğunda bir de sürprizle karşılaşarak iki kat sevinç yaşadı

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İneği kaybolmuştu.. Bulunduğunda bir de sürprizle karşılaşarak iki kat sevinç yaşadı
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Çorum'un Bayat ilçesinde bir çiftçi, kaybolan ineğini doğum yapmış bulunca çifte sevinç yaşadı.

İlçeye bağlı Cevizli köyünde yaşayan H.A, kendisine ait gebe ineği otlaması için bıraktığı bölgede bulamayınca Bayat İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

Köye gelen jandarma ekipleri, kaybolan ineğin bulunması için çalışma başlattı.

H.A'nın ineği kısa süre sonra Kocagöl mevkisinde askerler tarafından doğum yapmış halde bulundu. Sağlıklı şekilde bulunan inek ve buzağısı jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

Kayıp ineğini yavrusuyla birlikte görünce büyük sevinç yaşayan H.A, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

İneği kaybolmuştu.. Bulunduğunda bir de sürprizle karşılaşarak iki kat sevinç yaşadı

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