MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİnebolu'da kar yağışı; 34 köy yolu ulaşıma kapandı
GeriGündem İnebolu'da kar yağışı; 34 köy yolu ulaşıma kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU, (Kastamonu), (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 16:57 | Son Güncelleme:

İnebolu'da kar yağışı; 34 köy yolu ulaşıma kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnebolu'da kar yağışı; 34 köy yolu ulaşıma kapandı

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.

İneboluda kar yağışı; 34 köy yolu ulaşıma kapandı
İnebolu ilçesinde dün gece başlayan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 34 köy yolu ulaşıma kapandı. İnebolu Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Karayolları ekipleri de İnebolu-Kastamonu karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yoğun kar nedeniyle yolda kalan sürücüler de, araçlarına zincir takarak yola devam etti.
İneboluda kar yağışı; 34 köy yolu ulaşıma kapandı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi