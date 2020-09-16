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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 16.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İndirimsiz müebbet

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İndirimsiz müebbet
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Maltepe’de kendisinden ayrılan kız arkadaşı Gülten Gülüm Dil’i (40) sokak ortasında tabanca ile vurarak öldüren Fatih Altun’un (39) cezası belli oldu.

Anadolu Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Altun’un maktulü takip ederek öldürdüğü hususunda, tasarlamanın varlığını ispat edecek nitelikte şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil söz konusu olmadığı için eylemin ‘kasten öldürme’ suçuna girdiğinin altını çizdi. Mahkeme, Fatih Altun’u bu suçtan müebbet hapis cezasına çarptırdı ve cezada bir indirim uygulamadı. Fatih Altun’a ayrıca, ‘ruhsatsız silah’ suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi. Olaydan sonra kayıplara karışan ve yaklaşık 13 ay sonra Düzce’de yakalanan Altun’un, firarda olduğu sırada Kocaeli’de de bir cinayet işlediği ortaya çıkmıştı. Gülten Gülüm’ün ablası Ayten Gülüm karar açıklandıktan sonra, “İyi hal indirimi yok. Hiçbir indirimden sanık yararlanmadı. Cezasını buldu. Benim davamda adalet yerini buldu. Umarım tüm kadın cinayetlerinde davası olan tüm arkadaşlarım güzel sonuçlar ile haber alırlar” dedi.

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