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İndirimsiz cezaya Yargıtay onayı

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#Samsun#Mihrican Ekmenci#Yargıtay
İndirimsiz cezaya Yargıtay onayı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 07:00

Samsun’da yaşayan, dönem dönem ücretli öğretmenlik yapan Mihrican Ekmenci ile elektrik mühendisi Oğuz Taner Ekmenci’nin, 21 yaşında olan ve üniversite okuyan bir kızı ve 18 yaşında üniversite sınavına hazırlanan bir oğlu vardı.

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Dava dosyasına göre, genç kadın eşinden zaman zaman şiddet görüyordu. Ancak boşanma davası açmak için oğlunun üniversiteyi kazanmasını bekliyordu. 13 şubat 2021 günü genç kadın, evde  oğlu ile “yemek konusunda” küçük bir tartışma yaşadı. Tartışmaya, baba Oğuz Taner Ekmenci de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Ekmenci, oğlunu yanına alarak annesinin evine gitti. Ancak oğlunun evde kalan eşyalarını istemesi üzerine, baba Ekmenci kendi evine döndü. Eşiyle tekrar tartışmaya başlayan baba Ekmenci, mutfaktan aldığı bıçakla genç kadının boğazını kesti.

ÇELİŞKİLİ SAVUNMA

Alınan ilk ifadesinde “eşiyle tartıştığını bir anlık sinirle mutfaktan aldığı bıçağı eşine doğrulttuğunu, cinnet getirdiğini” anlatan sanık, mahkemedeki savunmasında ise genç kadını suçladı, kendisine ve annesine yönelik hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdü. Sanık Ekmenci’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, “iyi hal” ve “tahrik indimi” de yapılmadı.

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Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 14 Şubat tarihinde oybirliğiyle yerel mahkemenin kararının onanmasına hükmetti. Yargıtay, sanık avukatının tahrik indirimi yapılmaması nedeniyle yaptığı itiraza, dosyadaki tanık ifadelerine dikkat çekerek reddetti. Sanık avukatlarının iyi hal indirimi yapılmamasıyla yapılan itirazla ilgili ise, “sanığın geçmişi” kriterine vurgu yapılarak, sanık için indirim yapılmamasının hukuka uygun olduğu vurgulandı.

‘ÖRNEK BİR KARAR’

Dosyanın avukatlarından Esra Nur Saraçoğulları kararın kadın cinayetleri konusunda örnek bir karar olduğunu belirterek, “Kadın cinayetleri konusunda katil koca, sevgililer için uygulanan iyi hal ve tahrik indirimleri vicdanları kanatıyordu. Ancak bu dosyada sanık hakkında herhangi bir indirim yapılmadan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, yüreklere su serpmiştir” dedi.

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#Samsun#Mihrican Ekmenci#Yargıtay

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