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ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 26.09.2020 - 14:14 | Son Güncelleme:

İndirimli satış koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutturdu

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İndirimli satış koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutturdu
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ANTALYA’da bir züccaciye mağazasının indirimli satışları, koronavirüs tedbirlerini unutturdu. Onlarca kişi sosyal mesafeyi aldırış etmeden mağazaya girebilmek için yarıştı. O anları görüntüleyen çevre sakini, şaşkınlığını gizleyemezken; izdiham nedeniyle mağazaya polis çağırıldı.

Kepez ilçesinin Ünsal Mahallesi’ndeki bir züccaciye mağazası, ’Ne alırsan 6 lira’ adı altında kampanya başlattı. İndirimli satışı duyan mahalleli ve çevre mahallelerden gelenler mağaza önünde beklemeye başladı. Uzmanların, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında "Hijyen, maske ve sosyal mesafe’yi koruyun" uyarılarını dikkate almayan çoğunluğu maskeli kalabalık, sosyal mesafeye de uymayıp, mağaza açılınca içeri koştu. O anlar çevre sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansırken, görüntüyü çeken kişinin, "Allah, Allah" sözleri dikkat çekti.

Mahallelinin ihbarı üzerine mağazaya polis geldi. Ekip mağaza yöneticilerini ve müşterileri sosyal mesafe ve koronavirüs kuralları konusunda uyardı.

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