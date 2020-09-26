İndirimli satış koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutturdu

Kepez ilçesinin Ünsal Mahallesi’ndeki bir züccaciye mağazası, ’Ne alırsan 6 lira’ adı altında kampanya başlattı. İndirimli satışı duyan mahalleli ve çevre mahallelerden gelenler mağaza önünde beklemeye başladı. Uzmanların, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında "Hijyen, maske ve sosyal mesafe’yi koruyun" uyarılarını dikkate almayan çoğunluğu maskeli kalabalık, sosyal mesafeye de uymayıp, mağaza açılınca içeri koştu. O anlar çevre sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansırken, görüntüyü çeken kişinin, "Allah, Allah" sözleri dikkat çekti.



Mahallelinin ihbarı üzerine mağazaya polis geldi. Ekip mağaza yöneticilerini ve müşterileri sosyal mesafe ve koronavirüs kuralları konusunda uyardı.



