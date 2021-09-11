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Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- 
Haber Giriş: 11.09.2021 - 14:31 | Son Güncelleme:

İndirimli halı akını! Uzun kuyruklar oluştu

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İndirimli halı akını! Uzun kuyruklar oluştu

İzmit'te indirimli halı satışı yapılan mağaza önünde uzun kuyruk oluşturanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. 

İzmit’teki alışveriş merkezinde ucuza halı satılacağının duyurulmasıyla bugün mağaza önünde, erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Alışveriş merkezinin açılış saatinden itibaren mağaza önünde bekleyenler, kapıların açılmasıyla içeri girdi.

İndirimli halı akını Uzun kuyruklar oluştu

Bu sırada alışveriş merkezi görevlileri, izdiham yaşanmaması için mağaza önünde bariyer kurdu. Uzun süre kapı önünde bekleyenler, içeri girerek, indirimli halılardan satın almaya çalıştı.

Kuyruğa girenlerin ve mağazada dolaşanların sosyal mesafeyi de ihlal ettiği görüldü. 

İndirimli halı akını Uzun kuyruklar oluştu

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