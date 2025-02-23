×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İndirimli cezaya annelerden tepki

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Nurullah Çiçek#İndirimli Ceza
İndirimli cezaya annelerden tepki
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 07:00

Mardin Artuklu Vali Ozan Caddesi’nde 14 Temmuz 2024’te, Nurullah Çiçek’in kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva’ya (11) çarptı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Nurullah Çiçek, tutuklandı. Mütalaada Çiçek’in yüzde 100 kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Haberin Devamı

Nurullah Çiçek’in, ‘taksirle öldürme’ suçundan yargılandığı Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 18 Şubat’ta görülen davanın 3’üncü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Çiçek’in taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olduğunun sabit olması nedeniyle 6 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın eylemini bilinçli taksirle işlediği anlaşıldığından 2/5 oranında artırılarak 8 yıl 4 ay 24 gün hapis ile cezalandırılmasına ancak sanığın yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle 1/6 oranında indirim yapılarak 7 yıl hapisle cezalandırılmasına, sürücü belgesinin de 2 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.

‘İÇİMİZ O KADAR YANDI Kİ’

İbrahim Halil’in annesi Esra Bumanhan (38), “Mahkemenin verdiği karar; bizim açımızdan hayal kırıklığı, adalet adına da utanç vericidir. Çocuklarımızı feci şekilde öldürdü, tüm raporlarda yüzde 100 asli kusurlu bulundu. Buna rağmen böyle bir ceza verildi ve iyi hal indirimi yapıldı. Aldığı ceza çocuklarımızın bir yaşı bile değil” diyerek karara tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Orhan Kemal’in annesi Büşra Duva (36) ise kararın adil olmadığını belirterek, “Hem alt sınırdan ceza verildi, hem de indirim yapıldı. Bu bizi derinden yaraladı. Bu bir cinayettir. Bu cinayetin cezası bu olmamalıydı” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin#Nurullah Çiçek#İndirimli Ceza

BAKMADAN GEÇME!