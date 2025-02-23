İndirimli cezaya annelerden tepki

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Nurullah Çiçek’in, ‘taksirle öldürme’ suçundan yargılandığı Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 18 Şubat’ta görülen davanın 3’üncü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Çiçek’in taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olduğunun sabit olması nedeniyle 6 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın eylemini bilinçli taksirle işlediği anlaşıldığından 2/5 oranında artırılarak 8 yıl 4 ay 24 gün hapis ile cezalandırılmasına ancak sanığın yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle 1/6 oranında indirim yapılarak 7 yıl hapisle cezalandırılmasına, sürücü belgesinin de 2 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.

‘İÇİMİZ O KADAR YANDI Kİ’

İbrahim Halil’in annesi Esra Bumanhan (38), “Mahkemenin verdiği karar; bizim açımızdan hayal kırıklığı, adalet adına da utanç vericidir. Çocuklarımızı feci şekilde öldürdü, tüm raporlarda yüzde 100 asli kusurlu bulundu. Buna rağmen böyle bir ceza verildi ve iyi hal indirimi yapıldı. Aldığı ceza çocuklarımızın bir yaşı bile değil” diyerek karara tepki gösterdi.

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Orhan Kemal’in annesi Büşra Duva (36) ise kararın adil olmadığını belirterek, “Hem alt sınırdan ceza verildi, hem de indirim yapıldı. Bu bizi derinden yaraladı. Bu bir cinayettir. Bu cinayetin cezası bu olmamalıydı” dedi.