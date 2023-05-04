İndirimi hak edecek ne yaptı! Eşini rehin alıp bıçaklamıştı

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Gündüz, eski eşini rehin alıp bıçakla saldırdı. Askerlerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Baykal ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

‘BERABER ÖLECEĞİZ’

Olaydan bir gün önce Gündüz’ün kızına “Annenle beraber öleceğiz” mesajı attığı ortaya çıktı. Sivas 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Gündüz, duruşmada “Eski eşimi kaldırımda görünce beni aldatmaları, çocukların velayetlerini istememesi hususları aklıma geldi. Amacım öldürmek ya da yaralamak değildi” dedi. Gündüz ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, olayın teşebbüste kalması sebebiyle ceza 16 yıla çevrildi.

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Necmettin Gündüz, sokak ortasında eski eşine saldırmıştı.

Mahkeme heyeti, daha sonra sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alarak takdiri indirim uyguladı ve sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanık avukatının itirazı üzerine dosya istinafa taşındı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, Yargıtay yolu açık olmak üzere yerel mahkemenin kararını onadı.

Baykal’ın avukatlarından Elif Büşra Berber, “Müşteki vekilleri olarak kararı temyiz edeceğiz” dedi.