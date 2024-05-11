‘İndirim’ yalanı tutmadı

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Çanakkale Bayramiç’te yaşayan Ayşe Korur (38), uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun babası 17 yıllık eşi Gencay Korur’u (42) bir yıl önce terk edip Ezine’deki babaevine dönerek, boşanma davası açtı. Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, 9 Ağustos 2022 gecesi boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini öldürüp kaçtı. Sosyal medya hesabından ‘gülen yüz’ ifadesi ve ‘gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan Korur, polis tarafından İzmir Dikili’de yakalandı. İfadesinde, “Olay günü eşimin cilveli şekilde telefonla konuştuğunu duyunca sinirlenerek av tüfeğini sakladığım yerden aldım. Evin içerisine girip kendisine ateş ettim” diyen Korur, tutuklandı. Korur hakkında ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Davanın 12 Mart’ta görülen Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Gencay Korur, SEGBİS’le katılırken, Ayşe Korur’un yakınları ise duruşma salonunda yerlerini aldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık Gencay Korur’un ‘eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Korur, “Yaptığınızın adil yargılanma olmadığını düşünüyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum” dedi. Korur’un savunmasından sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Korur, ‘eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, indirim de uygulamadı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Davayla ilgili 14 sayfalık gerekçeli karar açıklandı. Sanık Gencay Korur, eşi sadakatsiz olduğu için eylemi gerçekleştirdiğini savundu. Mahkemede “Ses gelince eşim beni fark etti. ‘Korkma’ dedim. Senin için geldim. Hadi gidelim. Hani sen tövbe etmiştin? Adamlarla konuşuyorsun ama ben seni dinledim’ dedim. O da bana ‘Madem bunları biliyorsun boynuzlusun, niye geliyorsun’ dedi ve yüzüme tükürdü. Eve gitmeye başladı ve küfretti. Kendimi tutamadım. Tüfeği aldım evin içine direkt ateş ettim” beyanında bulundu. Ancak, Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 11 Ağustos 2022 tarihli beyanında böyle bir olaydan bahsetmedi. Sanık haksız tahrik indiriminden yararlanabilmek için savunmalarını değiştirdiğine kanaat getirildi ve sonradan değiştirdiği bu beyanlarına mahkeme itibar etmedi.