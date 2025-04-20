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İndirim reyonunda beğendiği ayakkabıyı çaldı

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#İstanbul#Ayakkabı Hırsızlığı#İndirim Reyonu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 09:19

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir markete gelen şüpheli, indirim reyonundan beğendiği ayakkabıyı giyip, kendi ayakkabılarını markette bıraktı. Şüpheli daha sonra marketten çıkarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Cuma günü akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Alışveriş bahanesiyle markete giren şüpheli, bir süre ayakkabı reyonunu inceledi. Ardından 800 lira değerindeki indirimli ayakkabılardan birini deneyen şüpheli, beğendiği ürünü ayağına giyerek kendi ayakkabılarını reyonun önüne bıraktı.

Hiçbirşey olmamış gibi reyondan alıp giydiği ayakkabılarla marketten ayrılan hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Market yetkililerinin durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.(DHA)

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#İstanbul#Ayakkabı Hırsızlığı#İndirim Reyonu

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