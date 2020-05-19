İndirim Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? İndirimin Zıt Anlamlısı

İndirim sözcüğünün zıt anlamlısı “zam” sözcüğüdür. Herhangi bir şeyin fiyat etiketi üzerinden belli yüzdeler beraberinde fiyatta artış göstermesidir. İndirim sözcüğünün zıt anlamı ile olan kelime hakkında bilinmesi gerekenler detaylandırıldı.

İndirimin Zıt Anlamlısı

İndirimin zıddı olan sözcüğün ne olduğunu öğrenmeden önce indirim kelimesinin ne manaya geldiği bilmek daha faydalı olmaktadır. İndirim sözcüğünün ne manaya geldiği biliniyor ise bu sözcüğün zıt anlamlısı hakkında yorum yapmak daha kolay olmaktadır.

İndirim, bir eşyanın fiyatı üzerinden gerçekleştirilen değer düşürümü, ıskontodur. Bu durumda indirimin zıt anlamlısı zam kelimesidir. Arapça kökenli olan bu sözcük “ḍmm” kökünden gelen “ḍamm” yani katma, ekleme kelimesinden alıntıdır. TDK indirimin zıt anlamlısı olan zam sözcüğünü bir eşyanın fiyatına bindirme, artırma şeklinde açıklamaktadır. Bu sene petrole çok fazla zam yapıldı cümlesi ile örneklendirilebilir.