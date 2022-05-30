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İndirim isyanı

#Kadın Cinayeti#MAHKEME#Haksız Tahrik İndirimi
İndirim isyanı

Eşi Kadriye Alper’i boğarak öldürdükten sonra gömen ve yaşıyor izlenimi vermek için ailesine telefondan mesaj atan Murat Alper’e ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Kadriye Alper’in anne ve babası, verilen cezaya isyan etti.

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Tokat’ın Zile ilçesinde yaşayan tekstil işçisi Murat Alper (37), 10 Eylül 2021’de polise başvurarak, boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Alper’e (32) ulaşamadığını belirterek, kayıp ihbarında bulundu. Zile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye Alper’in bulunması için çalışma başlattı. Eşinin telefonundan yakınlarına mesaj gönderdiği belirlenen Murat Alper, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorguda eşini boğduğunu itiraf eden Alper, cesedini de ilçe çöplüğü yakınındaki hafriyat alanına gömdüğünü söyledi. Alper’in itirafıyla yapılan aramada, 2 çocuk annesi kadının cesedine ulaşıldı. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Alper, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Murat Alper hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan Zile Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, eşini aldattığı iddiasıyla öldürdüğünü söyleyen Alper’e önce ‘eşe karşı öldürme suçundan’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti TCK’nın 29’uncu maddesindeki ‘haksız tahrik’ indirimiyle cezayı 20 yıla düşürdü. Ardından da Alper’in duruşmalardaki ‘iyi hali’ de dikkate alınarak toplamda 16 yıl 8 ay hapis cezasına karar verildi.

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'BÖYLE BİR KARAR OLMAZ'

Murat Alper’e verilen cezaya Kadriye Alper’in ailesi tepki gösterdi. Verilen cezanın çok az olduğunu belirten anne Emine İnce, “Ben adalet istiyorum. Benim ciğerim yandı. Bütün kadınlardan destek istiyorum. Ben ağırlaştırılmış ceza istiyorum. Ben çocuğumun ölüsünü bile göremedim” dedi.

Baba Yunus İnce ise “Böyle bir karar olmaz. Benim çocuğumu öldürdü ve götürdü gömdü. Bana da kızımın telefonundan mesaj atıyor, ‘Babacım ben doğuya, kocaya kaçtım. Beni merak etmeyin uzaktayım’ diye yazıyor. Olmaz. Kadın hakları diyorlar. Bunu hiç duymuyor musunuz? Görmüyor musunuz? Böyle bir karar olmaz” diye konuştu.

İnce Ailesi’nin avukatı Burak Yılmaz da “Bu karara itiraz edip Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıyacağız. Sanığın indirimsiz ceza alması için dosyanın takipçisiyiz” ifadelerini kullandı. 

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#Kadın Cinayeti#MAHKEME#Haksız Tahrik İndirimi

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