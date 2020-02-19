İndigo çocuk nedir?

İndigo çocuk, bir Yeni Çağ teorisine göre özel, sıra dışı ve bazen doğaüstü özelliklere veya yeteneklere sahip olduğuna inanılan çocuklardan her birinin adıdır.



Bu teoriye dayanan düşünce Nancy Ann Tappe tarafından 1970'lerde ortaya çıkarılmış ve Jan Tober ile Lee Carroll tarafından daha da geliştirilmiştir. İndigo çocuk kavramı 1990'ların sonuna doğru bir dizi kitap ve yayınlarla sonraki on yılda bazı filmlerle popüler ilgi kazanmıştır. Çeşitli kitaplar, konferanslar ve ilgili malzemeler ile çeşitli İndigo çocukların doğası ve yetenekleri fikri çerçevesinde inanç oluşturulmuştur. Bu inançlar, onların kendi yaşıtlarına göre daha empatik ve yaratıcı olmaları, kendi gibi telepati ve paranormal yeteneklere sahip olma gibi durumlarıyla insan evriminin bir sonraki aşaması olmaları arasında yorumlanır.

İndigo çocukların özellikleri

Genellikle okula ve yaşıtlarına uyum gösteremezler.

Disiplin konusunda sıkıntı yaşarlar.

Mutlaka bir otoriteye ihtiyaç duyarlar.

Bir yetişkin gibi davranırlar.

Gelecekle ilgili sezgileri yüksektir.

Çok fazla enerjiktirler, yorulmazlar.

Büyümüş de küçülmüş sözü onlar için geçerlidir.

Çok fazla alternatif sunmayın, içinden çıkamazsınız.

Hiperaktif çocuklarla karıştırabileceğiniz için uzmandan yardım almalısınız.

Çocuğunuzun İndigo olup olmadığını tespit ettirebilirsiniz.

Özel eğitim sonucunda çocuğunuz yeteneklerini olumlu yönde kullanmayı öğrenebilir.