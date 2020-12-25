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Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/DHA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İndi bindi korona

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Dün sabah İstanbul Esenyurt’ta bir minibüs ayakta fazladan 25 yolcu aldığı için durduruldu. Yolcular indirildikleri minibüse ‘Başka minibüs yok’ deyip tekrar bindiler.

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında yayımlanan genelgeye rağmen İstanbul’da minibüsler fazladan yolcu almaya devam ediyor. İstanbul, Esenyurt'ta dün sabah saatlerinde trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde ayakta fazladan 25 yolcusu olan bir minibüs durduruldu. Ekipler ayakta bulunan yolculara uyarılarda bulunarak başka bir minibüse geçmelerini söyledi. Aracın sürücüsüne yayımlanan genelgeye aykırı hareket ettiği için cezai işlem uygulandı. İşlemin ardından minibüsün seferine devam etmesi söylendi. Ekipler tarafından minibüsten indirilen yolcular, yapılan uyarılara rağmen minibüse tekrar bindi. Aynı minibüse binen yolcular, “Neden tekrar biniyorsunuz?” sorusuna ise "Başka minibüs yok. Size soruyorum başka minibüs var mı?" yanıtını verdi. Polislerin ikinci uyarısının ardından ayaktaki yolcular bir kez daha indi ve bir süre sonra gelen başka bir minibüse geçti.

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