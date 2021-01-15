İndeks nedir ve ne demek?

İndeks Türkçe manasıyla dizin anlamını ifade etmektedir. Ekonomide ise gösterge anlamını taşımaktadır.

İndeksler, basit yada bileşik bir olayın (üretilen mal veya hizmetlerin) zaman veya mekan itibariyle gösterdiği oransal

değişmeleri ifade eder. Değişimlerin mutlak rakamlar yerine yüzde olarak ifade edilmesi olayların yorumlanması ve anlaşılması yönünden tercih edilmektedir

ATIF İNDEKSİ NEDİR?

Atıf indeksleri, içeriğindeki bilimsel kaynaklarda yayımlanan yayınları ve bu çalışmaların aldığı atıfları listeleyen indekslerdir. Üniversiteler ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), University Ranking by Academic Performance (URAP) ya da Times Higher Education gibi kuruluşlar yayın değerlendirmelerini çeşitli atıf indekslerine göre yapmaktadır.