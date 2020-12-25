İncirlik’e dron düştü

Üsse, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sevk edildi. Bir süre sonra dronun İncirlik Üssü'ndeki bahçeye düştüğü belirlendi. Ekipler, dronu alıp incelemek üzere emniyete götürdü. Dronun basit yapıda olduğu ve henüz sahibine ulaşılamadığı öğrenildi. Polis, dronun ne amaçla üs çevresinde uçurulduğunu tespit etmeye çalışıyor. Dronda kayıtlı görüntüler varsa incelemeye alınacağı öğrenildi.

Bahçeye dron düştükten sonra ise 3 adet F-16 savaş uçağı, hangardan çıkarak peş peşe havalandı. Öte yandan yaklaşık 3 yıl önce, Rus uyruklu bir kişi İncirlik Üssü çevresinde keşif yaparken yakalanmış, dronla üsse saldırı yapacağı iddiasıyla mahkemece tutuklanmıştı.