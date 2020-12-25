MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİncirlik’e dron düştü
GeriGündem İncirlik’e dron düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Rüşan Anıl ATAR / DHA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İncirlik’e dron düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İncirlik’e dron düştü
Abone Olgoogle-news

İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı üzerinde ve çevresinde dron uçurulduğu ihbarı yapıldı.

Üsse, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sevk edildi. Bir süre sonra dronun İncirlik Üssü'ndeki bahçeye düştüğü belirlendi. Ekipler, dronu alıp incelemek üzere emniyete götürdü. Dronun basit yapıda olduğu ve henüz sahibine ulaşılamadığı öğrenildi. Polis, dronun ne amaçla üs çevresinde uçurulduğunu tespit etmeye çalışıyor. Dronda kayıtlı görüntüler varsa incelemeye alınacağı öğrenildi. 

Bahçeye dron düştükten sonra ise 3 adet F-16 savaş uçağı, hangardan çıkarak peş peşe havalandı. Öte yandan yaklaşık 3 yıl önce, Rus uyruklu bir kişi İncirlik Üssü çevresinde keşif yaparken yakalanmış, dronla üsse saldırı yapacağı iddiasıyla mahkemece tutuklanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle