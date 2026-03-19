İncirlik’e balistik füze kalkanı

MSB’den yapılan açıklamada, “13 Mart’ta İran’dan ateşlenerek hava sahamıza giren bir balistik mühimmat daha, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temaslar sürdürülmekte, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, bölgemizdeki gelişmeler yakından ve dikkatle takip edilmekte. Ayrıca, hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla milli düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana’da konuşlu mevcut İspanya Patriot sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya’daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir Patriot sistemi daha Adana’da konuşlandırılmaktadır” denildi.

Bakanlıktan, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusunda yapılan açıklamada ise şu bilgiler yer aldı: “Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik son açıklamalar ve bu kapsamda müttefik ülkelere yapılan çağrılar tarafımızdan yakından ve dikkatle takip edilmekte. Hürmüz Boğazı, küresel enerji arz güvenliği ve uluslararası deniz ticaretinin sürekliliği açısından stratejik öneme sahip olup, bölgede seyrüsefer serbestisinin korunması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi büyük önem taşıyor. Türkiye gelişmeleri bölgesel barış ve istikrar perspektifiyle değerlendirmekte, tüm taraflara itidal ve uluslararası hukuka uygun hareket etme çağrısını yinelemektedir.”

PATRIOT’UN DAHA GELİŞMİŞ MODELİ

Hâlihazırda İspanya tarafından konuşlandırılmış Patriot PAC-2 sistemlerinin bulunduğu İncirlik’te Patriot’un daha gelişmiş versiyonu PAC-3 bataryasının konuşlandırıldığı değerlendiriyor. PAC-2 sistemleri uçaklar ve seyir füzelerine karşı etkili olurken, PAC-3 sistemlerinin özellikle balistik füzelere karşı daha yüksek önleme kapasitesine sahip olduğu biliniyor.