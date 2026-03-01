İncirlik yayını soruşturması: Genel Yayın Yönetmeni Şener, gözaltına alındı

Haberin Devamı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü etrafında kamera çekimi yapıldığına dair bildirim üzerine soruşturma başlattı. İncirlik Hava Üssü'nde çekilen görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından YouTube kanalında canlı olarak paylaşıldığı tespit edildi. Konuya ilişkin 2565 sayılı (Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu) yasaya muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Bu kapsamda ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da gözaltına alınan Şener, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana'ya götürüldü.