İncirlik Hava Üssü'nün görüntülerinin yayınlanmasına soruşturma: 2 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin yayınlanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Koza TV Genel Müdürü ve muhabiri 2 kişi gözaltına alındı" denildi.

Bakanlıktan, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlattı" açıklaması da yapıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: MİLLİ GÜVENLİK RİSKİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Adana’daki İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlandığı tespit edilmiştir. Askeri tesis ve üslerin konum, güvenlik tertibatı ve fiziki yapısına ilişkin görüntülerin kamuya açık şekilde paylaşılması milli güvenlik açısından risk teşkil etmektedir. Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunun 7'nci ve 25/A maddeleri kapsamında re’sen soruşturma başlatılmıştır. İlgili yayına dair; biri görüntü çekimini gerçekleştiren diğeri ise çekim hususunda talimat veren olmak üzere 2 şüpheli tespit edilmiş ve şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Milli güvenliği ilgilendiren askeri tesis ve güvenlik alanlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yetkisiz şekilde paylaşılması, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte olup, kamu düzeni ve devlet güvenliği bakımından ciddi sonuçlar doğurabilecek mahiyettedir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.