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Son dakika haberi: İstanbul'da metrobüs yangını! Gökyüzünü kara bulutlar kapladı

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#Bakırköy Metrobüs Yangını#Metrobüste Yangın#İtfaiye Müdahalesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 18:25

BAKIRKÖY'de bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken bölgede uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

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İncirli mevkisi Edirne istikametinde bir metrobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler metrobüsün tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberi: İstanbulda metrobüs yangını Gökyüzünü kara bulutlar kapladı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında zaman zaman patlama sesi duyuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri D-100 kara yolunun Edirne istikametinde önlem alarak trafiği kontrollü olarak sağladı.

Son dakika haberi: İstanbulda metrobüs yangını Gökyüzünü kara bulutlar kapladı

UZUN METROBÜS KUYRUĞU OLUŞTU

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tamamen yanan metrobüs kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle her iki istikamette de metrobüs seferleri durdurulurken, bölgede uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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Son dakika haberi: İstanbulda metrobüs yangını Gökyüzünü kara bulutlar kapladı

 

 

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#Bakırköy Metrobüs Yangını#Metrobüste Yangın#İtfaiye Müdahalesi

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