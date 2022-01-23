İnci’nin umudunu çaldılar

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6 ay önce dünyaya gelen İnci’nin SMA hastası olduğu anlaşılınca yoğun bakım ünitesinde yıpratıcı bir tedavi süreci başladı. Tedavinin pahalı olmasından dolayı 5 ay önce İnci için kampanyalar başlatıldı. Yardım kumbaralarından biri de Bağcılar’daki Bülent Balamir’in sahibi olduğu fırına konuldu. Ekmek almaya gelenler kumbaraya yardım için para atıyordu. 7 Ocak’ta kumbara çalındı. Kamera görüntülerinden hırsızın K.D. (41) olduğu belirlendi. Başka işyerlerinde de hırsızlık yaptığı belirlenen K.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnci Melek Adıgüzel’in babası Cengiz Adıgüzel, şu an için 200 bin dolar topladıklarını, 2 milyon dolara daha ihtiyaçları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

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SADECE 300 TL İÇİN YAPMIŞ

“Bizler bu kadar savaşırken, çocuklarımız her gün ölüm kalım savaşı verirken kumbaralarımızı çalıyorlar. Bizim için her kuruşun değeri var. Bu hırsızlar bizden sonra 15 bağış kutusu daha çalmışlar. Bu adam hep böyle kumbara çalıyormuş.”

Fırının sahibi Bülent Balamir ise çalınan bağış kutusunun içerisinde 300 TL olduğunu belirterek, “Sadaka kutusuna bile tenezzül eden insanlar var” şeklinde konuştu.