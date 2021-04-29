‘İncindim’ açıklamasına Dışişleri cevabı: Kasıt aranması anlamsız

Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, yaşananlar üzerine yöneltilen soruya verdiği yazılı cevapta, “AB Konseyi ve Komisyonu Başkanlarının ülkemizi ziyaretinde yaşanan oturma düzeni tartışmasının, Avrupalılıkla, kadın olmakla, İstanbul Sözleşmesi´yle ve Avrupa Komisyonu´nun konumu ile hiçbir ilgisi yoktur. Bir kasıt veya kötü niyet aranması da anlamsızdır. Mesele AB protokolünün kendi arasındaki eşgüdümsüzlüğü ve ihmalinin bir sonucudur. Türkiye, kendisine iletilen talepleri karşılamıştır. AB içi siyasi kavgalarından kaynaklanan ve tüm ayrıntıları AB yetkililerince bilinen bu olayın, hâlâ AB içinde siyasi tartışmalara malzeme olarak kullanılması ve cinsiyet ayrımcılığıyla ilişkilendirilmesi üzücüdür” ifadelerini kullandı.

‘YALNIZ HİSSETTİM’

Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu’nda 26 Nisan’da düzenlenen oturumda konuya ilişkin olarak, “Avrupa Komisyonu’nun ilk kadın başkanı benim. Türkiye ziyaretinde ona göre muamele görmek isterdim ancak öyle olmadı. Bir kadın ve Avrupalı olarak incindim ve yalnız hissettim. Takım elbise ve kravat giyseydim bu olur muydu?” yorumunda bulunmuştu.

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