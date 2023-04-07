İnci Su'nun ölümüne neden olan servis şoförü tutuklandı

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Kaza, önceki gün Vanimehmet Mahallesi Gözebağ Sokak'ta meydana geldi. Eren Büyükdağ'ın kullandığı servis minibüsü, okul çıkışı yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İnci Su Ö.'ye çarptı. Minibüsün altında kalan İnci Su Ö., ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnci Su, hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis ekipleri sürücü Büyükdağ'ı gözaltına aldı.
Eren Büyükdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Eren Büyükdağ, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.