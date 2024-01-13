İnci Pastanesi’nin marka zaferi

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İstanbul Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nde bulunan ve 80 yıl önce Lucas Zigoridis tarafından kurulan İnci Pastanesi, markasını taklit eden firmalara davalar açmıştı. Taklitçi firmalar, “Google haritalar” uygulamasından İnci Pastanesi’nin iletişim bilgilerini değiştirip kendi iletişim bilgilerini ekleyerek siparişler aldı. Bu ürünlerden zehirlenen bazı insanlar, pastaneye gelip şikâyetçi oldu. Şikâyetlerin artması üzerine yapılan araştırmada, İnci Pastanesi adı altında farklı firmalardan siparişlerin teslim edildiği ortaya çıktı. İnci Pastanesi’nin varisi Elsa Zigoridis de avukatı Cem Türkoğlu aracılığıyla mahkemelere başvurarak, “marka hakkına yapılan tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, durdurulması ve önlenmesi” için davalar açtı.

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‘TAKLİT ÜRÜN’ İDDİASI

Elsa Zigoridis’in ürünlerini taklit ettiği ve markasını izinsiz kullandığı iddiasıyla dava açtığı firma sahiplerinden bir tanesi de Erhan Aslan’dı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Erhan Aslan, ‘İnci Pastanesi’nin tanınırlığından kaynaklı güvenden faydalanarak ürünlerini hukuka aykırı şekilde satıyordu. Elsa Zigoridis’in ticaret unvanının ‘İnci Pastanesi’, kendisine ait unvanın ise ‘İnci Profiterol’ olduğunu cevap dilekçesinde belirten Erhan Aslan ise iki unvanın birbiriyle benzerliğinin bulunmadığını ve Türkiye’de çok sayıda bu isimle pastane ve profiterol dükkânının olduğunu belirterek davanın reddini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Elsa Zigoridis’in davasını kabul ederek, davalı Erhan Aslan’ın haksız rekabet ile marka hakkına tecavüz oluşturan eylemlerinin durdurulmasına ve önlenmesine karar verdi.