İnci kefali boy attı... Koruma çalışmaları işe yaradı

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İnci kefalinin neslinin korunması amacıyla her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Yasak döneminde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma, sahil güvenlik, polis ve zabıta ekipleri tarafından karada, havada ve göl üzerinde denetimler gerçekleştiriliyor.

181 KİŞİYE 3.3 MİLYON LİRA CEZA

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Van Gölü'ndeki inci kefali stokunun bu yıl yaklaşık 7 bin 500 ton olmasını beklediklerini, alınan tedbirlerin de balığın popülasyonu ve boyunda olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Demir, “Yasak dönemi bitinceye kadar yapılan kontrol ve denetimlerde 20 ton ölü inci kefaline el konulmuş, kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 181 şahsa yaklaşık 3.3 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 7 adet sac tekne ve 109 adet çeşitli av aracına el konulmuştur” dedi.

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Koruma ve bilinçlendirme çalışmalarının sahada olumlu sonuçlarını gördüklerini ifade eden Demir, “Yaklaşık 15-20 yıl önce ortalama boyu 17-18 santimetre olan inci kefalinin günümüzde 22-23 santimetreye ulaştığını görmekteyiz. Yani Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balıkları yüzde 30 büyüdü. Bu durum, koruma tedbirlerinin ve bilinçlendirme çalışmalarının ne kadar etkili olduğunu açıkça göstermektedir” diye konuştu.

Van’a kayıtlı 80 balıkçı teknesinin bulunduğunu belirten Demir, “2025 yılında olduğu gibi bu yıl da Van Gölü'nde avlanabilir balık stokunu 7 bin 500 tonun üzerinde bekliyoruz. İnci kefali balıkçılığı yıllık yaklaşık 12-15 milyon dolar arasında ilimiz ekonomisine katkı sağlamaktadır” dedi.