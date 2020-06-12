İnci isminin anlamı nedir? İnci ne demek

İnci kelimesi Türkçe kökenli bir isim olarak farklı anlamlar üzerinden ele alınmaktadır. Bu doğrultuda Türkçe karşılık olarak, ‘kıymetli’ şeklinde kısaca ifade etmek mümkündür. Ancak aynı zamanda birçok değişik anlamı üzerinde de önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

İnci İsminin Anlamı

Türkçede İnci ismi farklı anlamları ile beraber ele alınmakta ve kız çocukları için kullanılmaktadır.

- Kıymetli,

- Küçük, temiz ve sevimli,

- İstiridye benzeri deniz hayvanlarının içinde bulunan parlak, yuvarlak ve ziynet olarak kullanılan değerli bir taş,

Bu şekilde anlamları ile beraber kız çocukları adına kullanılacak isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda kelime anlamı üzerinden de Türkçede yaygın değerlendirilen bir sözcüktür. Hem gerçek anlamı ile beraber hem de mecaz üzerinden birilerine güzel bir söz söylemek için kullanılmaktadır.

Değerli ve kıymetli anlamları ile beraber kız çocukları için kullanılabilecek en güzel isimlerden biri olarak İnci öne çıkmaktadır. Kız çocuğu için ona ithaf edebileceğiniz bir isim arıyorsanız listede bulunması gereken özel isimlerden biri İnci’dir. Aynı zamanda hoş ve rahat okunuşu ile beraber değerlendirmek mümkün. Tek başına ya da başka bir isim üzerinden de uyumlu şekilde bir araya getirilebilir.