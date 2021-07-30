İnci başardı! 17 saat enkazda kalmıştı...

Rıza Bey Apartmanı enkazından alkışlar eşliğinde çıkarıldıktan sonra Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alınan ve ameliyat edilen Okan, hastanede 4 hafta kaldıktan sonra bir klinikte aldığı 9 aylık fizik tedavi sürecini tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 12. sınıf öğrencisi olan depremzede genç kız, önce tekerlekli sandalyeden kalkıp ilk adımlarını attı, sonra her gün saatlerce ayakta durmaya, koşmaya, parmaklarının üstünde yükselmeye çalıştı ve yaklaşık 270 günlük mücadelenin ardından kliniğin kapısından yürüyerek çıktı.

TOPALLAMAYA RAZIYDI

İnci, bacaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını, bu nedenle hem fiziksel hem de psikolojik olarak karanlık dönemden geçtiğini söyledi. İnci Okan, “Yaklaşık 1-2 ay boyunca hiç adım atamadım. Günlük aktivitelerimin hiçbirini yapamıyordum. İlk defa ayağa kalktığımda dayanamayacağımı düşündüm. Küçük adımlarla başladık ama koşarak gidebiliyorum. Sağ bacağımı bir daha kullanamayacağımı düşünüyordum. Topallamak bile benim için yeterliydi ama hiç beklemediğim bir sürede sorunsuz yürüyebildim” diye konuştu.

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