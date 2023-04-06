İnce’ye teklif yapıldı ama olmadı

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı Habertürk canlı yayınında özetle şunları söyledi: “Demokrasiyi getireceğiz. Siz düşünce özgürlüğüne kısıtlama getirirseniz size vize vermiyorlar. Diyeceğiz ki herkes özgürce eleştirisini yapabilir. Gençlere diyorum ki hiç merak etmeyin en rahat beni eleştireceksiniz. Bu yapı değişince sadece Avrupa değil dünya bize farkı gözle bakacak.

İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLİR Mİ

(İnce ile görüşme) Orada değil ama bir teklif yapıldı. 14 Mayıs’ın öncesi de sonrası da dahil olmak üzere. Ama üzerinde uzlaşılamadı. Ayrıntıya girmeyeceğim. Bana göre biz üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamaya da hakkım yok, kendisine haksızlık yapmak istemem.

(İnce’ye yönelik ‘Truva atı’ eleştirileri) Öyle düşünmüyorum.

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(İnce çekilebilir mi?) Büyük bir ihtimalle 4 adayla gidilecek. Bundan sonra neyi değiştireceksiniz. Ama birinci turda bu iş biter.

LİSTELERE ÇALIŞIYORUZ

(Fermuar sistemi ortak liste) Önemli olan maksimum yararı nasıl sağlarız, ona çalışılıyor. Bir iki gün içinde biraz daha netleşecek. Bizim listemizden girenler olur mu, bağımsız mı girilir, makul insanlar olarak oturup konuşuyoruz. CHP olarak birinci parti olmayı hedefliyoruz.

(Oy oranı olarak yüzde 30’un üzeri mi hedefleniyor?) Evet. Cumhurbaşkanlığını da açık farkla almak istiyoruz.

ADAY OLMAMI İSTEMEDİLER

418 milyar doları götürenler, yolsuzluk yapanlar aday olmamı istemedi. Kimin parası yurt dışında hangi bankada kuruşu kuruşuna biliyorum; belediye başkanlığı yapmış olanlar da dahil. Onların tamamını getireceğiz. Bu iş intikam duygusuyla değil, adalet içinde yapılacak.

KURUŞU KURUŞUNA HESAPLADIM

(Erdoğan’ın kendisine yönelik emeklileri istismar ettiği eleştirisi) Emekliye iki maaş ikramiye dediğimde de istismar ediyorsun demişlerdi. Bunun hesabını kitabını kuruşu kuruşuna yaptım. Cumhurbaşkanı olunca Kurban Bayramı’nda emeklinin hesabına 15 bin lira yatacak. Bay Kemal sözünden dönmez. Emekliyi istismar eden sensin, emeklinin hakkını vereceksin.

Türkiye’yi üretim üssüne döndüreceğiz. 5 yıl içinde İstanbul’un nüfusu 2.5 milyon azalacak.”

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HDP’YE BAKANLIK YOK

* (HDP’ye bakanlık verileceği iddiaları) Hayır efendim, kalkıyor birileri kendine göre bir şey söylüyor.(Terörle nasıl mücadele edilecek?) 6 lider terörden şikayetçiyiz. Terörle etkin mücadele yapılacak. Bölgemizde de terörün olmamasına da önem veriyoruz. İran, Irak ve Suriye ile bir araya gelip bölgeyi terörden arındıracağız.

(HDP) Yasalara göre kurulmuş her partiye saygılıyım. Geçmişi sorgulanacaksa bunu ben değil devlet yapar. Ben partilerin kapatılmasını da doğru bulmuyorum. Teröre bulaştıysa tamam gereğini yaparsınız, o kadar.

İNCE: TEKLİF YAPILMADI

* Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından Twitter’dan paylaşım yapan Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır” dedi.