İnce'ye de parti için başarı diledi... ‘İttifakla görüşmeden adaylığı görülmüyor’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Siyaset açık kapı işidir. Herkes herkesle görüşebilir, parti kurmak da herkesin en doğal hakkıdır. Başarılar dilerim” dedi. TBMM’de basın toplantısı yapan Altay, özetle şunları söyledi:

‘LİYAKATA, DONANIMA SAHİP’

“Telefon ve ortam dinlemesi devletleşti. Ben de dinleniyorum. Görüşürken telefona bir garip ses geliyor, böyle uzaydan geliyor gibi, su şelale sesi gibi.

2021’de bir seçimle yüz yüze geleceğimiz kanaatindeyim. Partimizin Sayın Genel Başkanı, cumhurbaşkanlığı görevi ile ilgili aranan bütün ehliyete, liyakata, vasıflara bilgiye, birikime, donanına, namusa, edebe, ahlaka sahiptir. Siyasetteki nezaketi bilinen bir özelliğidir. Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerle istişare yapmadan Sayın Genel Başkanımızın adaylığı görülmemektedir.”