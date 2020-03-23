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KAYSERİ (İHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 14:25,Son Güncelleme:/

İncesu'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

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İncesu'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
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Jandarma ekipleri tarafından İncesu ilçesinde yapılan tarihi eser operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre tarihi eser bulmak amacıyla arama yaptıkları belirlenen H.Y., U.T., M.A. ve R.G. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda 1 adet dedektör, 2 adet bakır arama çubuğu, 1 adet sinyal verici demir saplı çubuk, 1 adet tablet ve 3 adet kazı malzemesi gele geçirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

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