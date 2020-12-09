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Haber Giriş: 09.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İnce’nin son kararı parti kurmak

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İnce’nin son kararı parti kurmak
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‘Memleket Hareketi’ ismini verdikleri yapıyla Türkiye’yi gezen CHP’nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yeni parti kurma hazırlığında olduğunu ifade etti.

İnce, Youtube’da gazeteci Fatih Portakal’ın sorularına özetle şu yanıtları verdi:

(Parti kuracak mısınız?) “Kuracağız. CHP’de demokrasi kalmamıştır artık... Şu anda Avrupa’daki pek çok partinin tüzüğünü inceliyor arkadaşlarımız. İsim hemen hemen belli. ‘Memleket Hareketi’ne yakışır bir isim olacak. Kamuoyu araştırması yaptırdık, hiç fena sonuçlar yok ortada. CHP’ye verilen oyların yarısı ‘Allah kahretmesin yapacak başka şeyimiz yok’ diyerek verilen oylardır. Biz özgüveni yüksek şekilde çıkacağız. Yoksa dostlarımızla iktidar olacağız iddiasında değiliz. Tek başımıza 50+1 alacağız. Cumhuriyetçi bir şemsiye kuracağız. CHP’den görüştüğüm isimler var gelecekler, inanıyorum.”

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