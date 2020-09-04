İnce’nin Banaz ziyaretine koronavirüs engeli

Muharrem İnce, programında değişiklik yaparak, Pir Sultan Abdal’ın köyü Banaz’ı da ziyaret etme kararı almıştı. Ancak Sivas Valiliği’nin, Banaz köyünün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını duyurması üzerine program iptal edildi. İnce, kadrosunu 29 Ekim’de Ankara’da yapacağı görkemli bir toplantıda açıklayacak. Ancak bugün Sivas’ta İnce’ye eşlik edecek isimler, hareketin kadrosu ile ilgili ipuçları verecek.

‘SİVAS’TA GÖRÜŞÜRÜZ’

İnce, “Ankara’ya dönmeden saat 16.30’da Pir Sultan Abdal’ın doğup büyüdüğü Sivas’ın Banaz Köyü’ne gideceğiz” demişti. Ancak köyde karantina nedeniyle bu kez sosyal medya hesabından , “Karantina nedeniyle bu programı daha sonra gerçekleştireceğiz. Yarın saat 10.00’da Sivas Havalimanı’nda görüşmek üzere” mesajını paylaştı.