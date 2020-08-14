İnce'nin 6 iddiasına CHP'den 6 yanıt

1) “(Cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanyaya destek verilmedi) 2018 yılında Milletvekilleri Genel Seçimi ile birlikte gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçimi kampanyasına partimizin verdiği mali destek miktarı 82 milyon liradır. Bir önceki seçim kampanyamızın toplam bütçesi sadece 16 milyon liradır.

2) (CHP adaya yakın isimleri siyaseten engelledi) Aday belirleme ölçüsü, kimin kime yakın olduğu değil, kazanma potansiyelidir. Öte yandan iddia sahibinin dünürü de dahil olmak üzere, yerel seçimlerde de halkın desteğini alan her CHP’li aday gösterilmiştir.

3) (Cumhurbaşkanı adayına bilgi akışı sağlanmadı) Seçim günü saat 16.30’da Parti Sözcüsü Bülent Tezcan cumhurbaşkanı adayımızı aramış, seçim gecesi sonuçların sayın genel başkanımızla birlikte genel merkezde izlenmesi noktasında davette bulunulmuş ancak kabul görmemiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminden bir hafta önce genel başkanımızın talimatı ile genel başkan yardımcımız Onursal Adıgüzel, randevu alarak seçim günü veri akışının nasıl sağlanacağı, diğer siyasi partiler, haber ajansları ve gönüllüler arasında koordinasyon yönünde bilgi aktarmak üzere cumhurbaşkanı adayımızı kaldığı otelde ziyarete gitmiştir. Yaklaşık 3 saatlik bir bekletmenin ardından Sayın Adıgüzel’e koruması tarafından cumhurbaşkanı adayımızın görüşmeyeceği bilgisi aktarılmıştır. Ayrıca yöneticilerimiz tarafından, basın açıklaması yapması yönünde yapılan önerilerin gereği yerine getirilmemiştir.

4) (Adaydan ziyade Kılıçdaroğlu’nun tanıtımı yapıldı) Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte Milletvekili Genel Seçimi de yapılmıştır. İki seçimli bu kampanyada Kılıçdaroğlu ve genel seçim kampanyasının billboardlarda temsil oran Cumhurbaşkanlığı kampanyası lehine 3/1, filmlerde Cumhurbaşkanlığı kampanyası lehine 5/1’dir.

5) (Sandıklara sahip çıkılmadı) CHP seçim sandıklarına bütün seçim dönemlerinden daha fazla sahip çıkmıştır. Kaç sandıkta temsilcimiz olduğu sayısı ise yeni değildir, seçimden hemen sonra CHP intranet sisteminde yayınlanmıştır. Aynı veriler YSK sisteminde de mevcuttur.

6) (Kürt seçmenlere teşekkür edilmedi) Tüm seçimlerde Genel Başkanımız ve parti sözcülerimiz seçmenlerimizin inanç ve kökenine bakmadan, hangi partiden olursa olsun, CHP adaylarına oy verenlere teşekkür etmişlerdir. CHP aldığı her bir oyun kıymetini bilmekte, demokrasiye sahip çıkan tüm partilerin seçmenlerine bugün de yürekten teşekkür etmektedir.”