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İnce'den tezkere açıklaması: Memleketimizin çıkarı için bu yönde oy kullandık

#Muharrem İnce#Tezkere#OY
İnceden tezkere açıklaması: Memleketimizin çıkarı için bu yönde oy kullandık

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TBMM'de kabul edilen "Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına terörle mücadele amacıyla sınır ötesi operasyonlar yapabilmesi için Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına" yönelik tezkereye "evet" oyu vermelerine ilişkin, "Memleketimizin çıkarı için bu yönde oy kullandık. Arkadaşlarımız doğru yaptılar." dedi.

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Ordu ve Giresun ziyaretlerinin ardından Trabzon'a gelen İnce, Uzun Sokak'ta esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü. Gençlerle öz çekim yapan İnce, gitar çalarak şarkı söyleyen gençlere de bir süre eşlik etti. İnce, gazetecilerin, Irak ve Suriye tezkereleri ile ilgili sorularını yanıtladı.

Daha önce kabul edilen Libya ve Azerbaycan tezkerelerine de değinen İnce, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarının yanındayız. 'Ne işimiz var orada?' demiyoruz. 'Mavi Vatan konusundan geri adım atmamalıyız' diyoruz. Erdoğan'ın gemileri geri çektiğini söylüyorum. 'O gemileri geri çekmemeli' diyorum. 'Azerbaycan'a maalesef yardım ettik' demiyorum. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım Azerbaycan'a daha çok yardım edecektik." diye konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BENİM UMURUMDA"
İnce, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Tezkere konusunda da batıdan bizi Yunanistan sıkıştırdı. Larissa, Girit, Dedeağaç limanları ve havalimanlarında Amerikalılarla birlikte bizi sıkıştırıyorlardı. Fransa'nın nükleer gücüyle bizi tehdit ediyorlar, güneyimizde de bir terör saldırısı yaşamamak için bu gerekliydi, ben bunun arkasındayım. Ne yaptığımı biliyorum. AKP benim umurumda bile değil. MHP, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ittifaklar umurumda değil. Türkiye Cumhuriyeti benim umurumda. Memleketimizin çıkarı için bu yönde oy kullandık. Arkadaşlarımız doğru yaptılar."

İlkeli siyaset yaptıklarının altını çizen İnce, "Bugün 'evet' deyip yarın 'hayır' diyen, bugün 'hayır' deyip yarın 'evet' diyenlerden değiliz. Milletimizin, memleketimizin çıkarı için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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#Muharrem İnce#Tezkere#OY

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