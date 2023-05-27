İnce'den mesaj: Yürümeye devam

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İnce, gençlerle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını alıntıladığı paylaşımında, “Gençler, evlatlarım; bu yola sizinle birlikte çıktık, sizinle birlikte bu yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi. Partiden üst düzey bir kaynak da “İkinci tura ilişkin açıklamamız Genel Başkanımızın attığı tweet’tir” değerlendirmesini yaptı. İnce’nin ikinci turda her iki adaya da destek açıklaması yapmayacağı da belirtiliyor. Kulislerde de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın çarşamba günü İnce’yi Memleket Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret ettiği ancak bu görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı konuşuluyor.