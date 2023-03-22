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İnce’den CHP ve İYİ Parti'ye çağrı

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#Memleket Partisi#Muharrem İnce#CHP
İnce’den CHP ve İYİ Partiye çağrı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 11:58

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın oylarını böleceğine yönelik eleştirilere yanıt verdi. “Türkiye’nin muhalefet sorunu var” diyen İnce, CHP ve İYİ Parti'ye ittifak çağrısı yaptı.

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Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını böleceğine yönelik eleştirilere "10 Nisan’da listeler açıklandığında göreceksiniz. Bana 'bölücü' diyenlere '10 Nisan akşamı görüşürüz' diyorum. 1,5 yılda masayı yönetemediler. Türkiye’yi nasıl yönetsinler? Türkiye’nin iktidar sorunu var ama Türkiye’nin ondan önce bir muhalefet sorunu da var" sözleriyle yanıt verdi.

İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılışı ve geri dönüşüyle ilgili "Sayın Akşener masada 'kazanacak aday istiyorum' dedi, masadan kalktı. Aynı mahfiller Meral Akşener'e neler söylemediler. CHP Genel Merkezi’ndeki trollerin gazabına uğradı." sözlerini kullandı.

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Muharrem İnce, 6'lı masadaki Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin toplamından 4 kat fazla oyu olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na Ali Babacan üzerinden yüklendi. İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'ı yüce divana gönderecekti. Şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Buradan nasıl bir umut çıkar, birisi anlatsın bana." ifadelerini kullandı.

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İnce, CHP ve İYİ Parti’ye "Türkiye’ye ittifak öneriyorum, CHP-İYİ Parti-Memleket Partisi cuk oturur. Atatürk’te laiklikte, bağımsızlıkta sorun olmaz. Anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaz" sözleriyle ittifak önerisinde de bulundu.

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#Memleket Partisi#Muharrem İnce#CHP

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