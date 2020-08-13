İnce, yol haritasını bugün açıklıyor

İnce, Ankara’nın ünlü Çukurambar semtindeki bir otelde düzenleyeceği basın toplantısında, kendisini partisiyle yol ayrımına getiren sürecin detaylarını anlatacak. İnce’nin, Cumhurbaşkanlığı seçim gecesiyle ilgili iddialar da dahil bu süreçte parti yönetimiyle yaşadığı tartışmalara ilişkin de açıklamalarda bulunması bekleniyor. İnce’nin, özellikle bu süreçte parti yönetiminin kendisini hedef alan eleştirileri yanıtlayacağı da ifade ediliyor. Yeni parti çıkışıyla siyaset kulislerini hareketlendiren İnce son olarak, “Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31’le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51’e çıkarmak için yola çıkıyorum” demişti.