İnce rötuş

CHP tarafından servis edilen fotoğraflarda, Kılıçdaroğlu’nun solunda safta yer tutan Muharrem İnce’nin fotoğraf karesinden kesilmesi manidar bulundu. CHP basın birimi yetkilileri, fotoğrafta herhangi bir art niyet bulunmadığı, durumun fotoğrafın açısından kaynaklandığı açıklaması yaptı.



Muharrem İnce cenazede CHP Lideri’nin tam solundaydı. (üstte) Ancak CHP tarafından servis edilen fotoğrafta yalnızca elleri göründü (altta).