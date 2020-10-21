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Haber Giriş: 21.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İnce rötuş

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Gazeteci Bekir Coşkun dün Ankara’dan uğurlanırken cenaze törenine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile eski CHP milletvekili Muharrem İnce de katıldı.

CHP tarafından servis edilen fotoğraflarda, Kılıçdaroğlu’nun solunda safta yer tutan Muharrem İnce’nin fotoğraf karesinden kesilmesi manidar bulundu. CHP basın birimi yetkilileri, fotoğrafta herhangi bir art niyet bulunmadığı, durumun fotoğrafın açısından kaynaklandığı açıklaması yaptı.

İnce rötuş

Muharrem İnce cenazede CHP Lideri’nin tam solundaydı. (üstte) Ancak CHP tarafından servis edilen fotoğrafta yalnızca elleri göründü (altta).
İnce rötuş

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