İnce partisi için tarih verdi: 19 Mayıs

“Daha önce istifa etmeyi, adaylıktan çekilmeyi düşündüm. Seçim gecesi Genel Merkez’in sistemi çöktü. ‘Saraya giden CHP’li var’ dediler. Artık burama geldi, burada siyaset yapma şansım yok. Yüzde 30’u geçerek onların ayarlarını bozdum. Gizli, kripto Tayyipçi bunlar.

Binamızı tuttuk. Logosunu, kurucularını, tüzüğünü, programını çok yakın bir sürede açıklayacağız. Önemli günleri pek kaçırmam. Eğer salgınla ilgili özel bir durum olmazsa 19 Mayıs, daha öncesine yetiştirebilirsek 23 Nisan. Memleket dedik demek ki ‘M’ ile başlayacak.”