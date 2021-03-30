İnce: Parti nisanda

CHP’den istifa eden eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, dün Ankara’da inşaatı süren parti genel merkezinde inceleme yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi alan İnce, parti genel merkezinin mütevazı bir bina olduğunu, bir yıllık kirasını ödediklerini, giderlerini kurucu üyeler ile karşılayacaklarını söyledi. İnce, nisanda partiyi kuracaklarını belirterek şöyle konuştu: “Kurucular ve yüksek disiplin kurulu ile birlikte nisan ayı içinde İçişleri

Bakanlığı’na başvuracağız. Resmi kuruluş farklı bir şey, açılış toplantısı yapmak başka bir şey, açılışımızı bayramdan sonra yapacağız. Nisanda başvurumuzu İçişleri Bakanlığı’na yapacağız. Tüzüğümüzü, programımızı vereceğiz. Yine nisan ayı içerisinde partinin adını, logosunu, parti meclisi salonumuzda tanıtacağız.

‘DOSTLARLA İKTİDAR’ DEMEYECEĞİZ

Tek başına ben karar vermeyeceğim. Partinin organları seçim yapacak. Örneğin genel sekreteri de parti meclisi seçecek. İddialı bir parti olacak. Daha başlarken, ortada fol yok yumurta yokken, ‘Biz dostlarımız ile iktidar olacağız’ demeyeceğiz. Biz tek başına ‘50+1’i alacağız’ iddiası ile ortaya çıkacağız. Ama seçim yaklaştığı zaman bakacağız. Şapkamızı önümüze koyup düşüneceğiz. Ona göre karar vereceğiz. ‘İttifak kurulmaz’ anlamında bir şey söylemiyorum. İttifak tabii ki kurulmalıdır. Bu sistemde kurulur. Hiçbir itirazım yok bunlara. Ama ortada seçim yokken, ittifak ile yola çıkmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Muhalefet etmekten asla kaçınmayacağız. Yanlışlara en sert biçimde karşı çıkacağız.

KAVGA YERİNE ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ

Salı günleri Meclis’in kavga günü; biz böyle bir çarpışmanın içinde olmayacağız. Türkiye’nin sorunları çözülür. Türkiye barışırsa, Türkiye kucaklaşırsa, Türkiye bu kısır kavgalardan kurtulursa, önce yargıdan başlayarak aşağıya doğru kısa süre içerisinde toparlanacağımıza, özgürleşeceğimize, zenginleşeceğimize, refah içinde yaşayacağımıza inanıyorum. Biz salıdan salıya, çarşambadan çarşambaya kavga eden bir muhalefet değil, Türkiye’yi yöneten ve yönetmek isteyenlere yol gösteren, çözüm üreten bir parti olacağız. Çok yakında zaten milletimizle kucaklaşacağız.”

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