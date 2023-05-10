İnce: Ben olmasam Erdoğan ilk turda kazanıyor

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İnce, özetle şunları söyledi:

“Memleket Partisi mutlaka Meclis’te olmalıdır. Kılıçdaroğlu, yüzde 60 ile seçimi kazanıyor musun? Yoksa ben mi engel oluyorum? Önünü mü tıkıyorum yoksa yardımcı mı oluyorum? Muharrem İnce ve Memleket Partisi’nin oy aldığı kesim, ne Kılıçdaroğlu’na ne de Erdoğan’a oy verir. Bu farklı bir kesim. Muharrem İnce ve Memleket Partisi’ni devre dışı bırakınca, hepsi muhalefete akmıyor. Böyle bir dünya yok. 21 yıldır Erdoğan’ı yenemiyorsunuz, trollerinizle bana çatıyorsunuz. Utanmanız lazım. Tekrar soruyorum; engel mi oluyorum, yardımcı mı? Ben seçimi ikinci tura bıraktırıyorum. Hata yapıyorsunuz troller, ben olmazsam Erdoğan birinci turda seçimi kazanıyor.”