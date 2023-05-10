Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İnce: Ben olmasam Erdoğan ilk turda kazanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Muharrem İnce#Memleket Partisi#Denizli
İnce: Ben olmasam Erdoğan ilk turda kazanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 07:00

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Denizli’de Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda basın toplantısı düzenledi.

Haberin Devamı

İnce, özetle şunları söyledi:

Memleket Partisi mutlaka Meclis’te olmalıdır. Kılıçdaroğlu, yüzde 60 ile seçimi kazanıyor musun? Yoksa ben mi engel oluyorum? Önünü mü tıkıyorum yoksa yardımcı mı oluyorum? Muharrem İnce ve Memleket Partisi’nin oy aldığı kesim, ne Kılıçdaroğlu’na ne de Erdoğan’a oy verir. Bu farklı bir kesim. Muharrem İnce ve Memleket Partisi’ni devre dışı bırakınca, hepsi muhalefete akmıyor. Böyle bir dünya yok. 21 yıldır Erdoğan’ı yenemiyorsunuz, trollerinizle bana çatıyorsunuz. Utanmanız lazım. Tekrar soruyorum; engel mi oluyorum, yardımcı mı? Ben seçimi ikinci tura bıraktırıyorum. Hata yapıyorsunuz troller, ben olmazsam Erdoğan birinci turda seçimi kazanıyor.”  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muharrem İnce#Memleket Partisi#Denizli

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü
Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

#Kordon Kanı
NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

#Jimmy Butler