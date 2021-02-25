İnce Ankara’da kurmaylarıyla buluştu... ‘Avrupa’nın en çağdaş tüzüğü bizim olacak’

Geçtiğimiz günlerde Kapadokya’da parti programını hazırlayan İnce ve kurmayları, dün Ankara’da parti programı ve tüzüğüne son şeklini vermek üzere toplandı. İnce ve ekibi, partinin ismi, logosu, müziği ve tüzüğü ile ilgili son değerlendirmeleri yapacak. İnce, otele girişte yaptığı açıklamada, “Programı tartışacağız bugün. Türkiye’nin değil Avrupa’nın en çağdaş tüzüğü bizimkisi olacak. Genel başkanı, Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçecek. Kota değil fermuar yöntemi olacak. Bir kadın bir erkek olacak. Gerçek demokratik bir tüzük olacak” dedi.