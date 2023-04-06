Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İnce Anıtkabir’de: ‘Mirasınıza sahip çıkacağıma ant içerim’

Güncelleme Tarihi:

#Muharrem İnce#Anıtkabir#ATATÜRK
İnce Anıtkabir’de: ‘Mirasınıza sahip çıkacağıma ant içerim’
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 07:00

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Haberin Devamı

Yalova’da dün babasının mezarını ziyaret ettikten sonra resmi olarak seçim kampanyasını başlatan Muharrem İnce, beraberindeki parti heyeti ile birlikte Anıtkabir’e çıktı. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan İnce, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misakımilli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan İnce, şunları yazdı: “Ey büyük Atatürk; açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime, akıl, ahlak ve adalet mirasımıza sonuna kadar sahip çıkacağıma ant içerim. Kurduğunuz Cumhuriyet’i emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun.” 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muharrem İnce#Anıtkabir#ATATÜRK

BAKMADAN GEÇME!

Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım

Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım?

#Diş Sağlığı
Birçoğumuz onu tanımıyoruz ama 50 yıl önce dünyayı değiştirdi Bizim çok önemli olmadığımızı düşünüyorlardı

Birçoğumuz onu tanımıyoruz ama 50 yıl önce dünyayı değiştirdi! 'Bizim çok önemli olmadığımızı düşünüyorlardı'

#Cep Telefonu
Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı Kiracısına Evden çıkma diye yalvarmaya başladı

Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı! Kiracısına "Evden çıkma" diye yalvarmaya başladı

#Kiracı