İnce Anıtkabir’de: ‘Mirasınıza sahip çıkacağıma ant içerim’

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Yalova’da dün babasının mezarını ziyaret ettikten sonra resmi olarak seçim kampanyasını başlatan Muharrem İnce, beraberindeki parti heyeti ile birlikte Anıtkabir’e çıktı. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan İnce, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misakımilli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan İnce, şunları yazdı: “Ey büyük Atatürk; açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime, akıl, ahlak ve adalet mirasımıza sonuna kadar sahip çıkacağıma ant içerim. Kurduğunuz Cumhuriyet’i emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun.”