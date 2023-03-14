İnce adaylığıyla da dansıyla da gündem... Haydi evlatlarım başlıyoruz

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Memleket Partisi önceki gün sandığa giden üyelerinin oy birliğiyle İnce’yi cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. İnce de adaylığının kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “On binlerce gönüllü genç evladımın emeğini yok sayarak yükselişimizi trollere bağlayan trolller, o emekleri size yedirmem. Haydi evlatlarım başaracağız” dedi.



KILIÇDAROĞLU ARAR MI?



Adaylığıyla özellikle sosyal medyada rüzgar estiren İnce’nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilip çekilmeyeceği de tartışma konusu oldu. Kulislerde, İnce’nin adaylıkta kararlı olduğu ancak gelişmelere göre kapıları da tümüyle kapatmadığı yorumları yapılırken, CHP Elazığ Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Gürsel Erol da dün katıldığı bir televizyon yayınınında, “Muharrem İnce’nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir” dedi.



