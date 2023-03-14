Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İnce adaylığıyla da dansıyla da gündem... Haydi evlatlarım başlıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Muharrem İnce#Memleket Partisi#Seçim
İnce adaylığıyla da dansıyla da gündem... Haydi evlatlarım başlıyoruz
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 07:00

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığıyla siyaset kulislerini, dansıyla da sosyal medyayı salladı.

Haberin Devamı

Memleket Partisi önceki gün sandığa giden üyelerinin oy birliğiyle İnce’yi cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. İnce de adaylığının kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “On binlerce gönüllü genç evladımın emeğini yok sayarak yükselişimizi trollere bağlayan trolller, o emekleri size yedirmem. Haydi evlatlarım başaracağız” dedi.

KILIÇDAROĞLU ARAR MI?

Adaylığıyla özellikle sosyal medyada rüzgar estiren İnce’nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilip çekilmeyeceği de tartışma konusu oldu. Kulislerde, İnce’nin adaylıkta kararlı olduğu ancak gelişmelere göre kapıları da tümüyle kapatmadığı yorumları yapılırken, CHP Elazığ Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Gürsel Erol da dün katıldığı bir televizyon yayınınında, “Muharrem İnce’nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muharrem İnce#Memleket Partisi#Seçim

BAKMADAN GEÇME!

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once
Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı? ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

#Mantar
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum?

#Sağlık