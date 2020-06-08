İnayet ne demek? İnayet nedir? İnayet TDK kelime anlamı

TDK üzerinden bakıldığında İnayet kelimesi, ‘iyilik, kayra, yardım ve lütuf’ anlamlarına gelmektedir. Bu anlamları üzerinden Türkçede yaygın kullanılan sözcükler arasında yer alıyor.

İnayet Ne Demek?

Kökeni Arapçadan gelen inayet kelimesi Türkçede yerleşik olan sözcüklerden biridir. Özellikle belli bir cümle grubu üzerinden çok fazla değerlendirilen bir kelime olduğunu söylemek mümkündür. Öncelikle Türk Dil Kurumu açısından anlamına bakıldığında, ‘Yardım, iyilik, lütuf, ihsan ya da kayra’ gibi anlamlar üzerinden ele alınmaktadır. Bu anlamları doğrultusunda amacına göre sık kullanılan kelimelerden biridir.

‘’Gayret bizden, İnayet Allah'tan.’’ E. Işınsu

Genel olarak bu gibi cümle grupları üzerinden kullanılan bir kelime olarak öne çıkmaktadır.

‘’Her zaman inayetli olmamız gerekir.’’

Amaca bağlı olarak tek başına ya da cümle içerisinde İnayet kelimesini kullanabilirsiniz. Özellikle yazılı eserlerde, bazı kaynaklarda ve birçok metinde karşılaşılan bir sözcük olarak dile gelmektedir. Özellikle insanların rahata kavuşması için Allah'ın yapmış olduğu doğaüstü bağış ya da yardım biçiminde anlamı üzerinden çok fazla kullanılmaktadır. Bu durum doğal olarak Allah'tan yardım istemek gibi bunu inayet kelimesi üzerinden değerlendirmek şeklinde de ifade edilmektedir. Gündelik yaşamda da değişik yerlerde kullanabilirsiniz.