‘İnatla devlet yönetilmez’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray ziyaretinde, kent merkezindeki esnafı dolaşıp tek tek sohbet etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası’ndaki döviz rezervi ve Kanal İstanbul’la ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, “Sorduk, madem ki döviz rezervi piyasayı dengelemek için kullanılmış, çiftçide, esnafta, emeklide, hiç kimsede yok. Nerede bu para? Sonra inatla devlet yönetilmez. İnatla azim arasında fark, akıldır. Devlet akılla yönetilir. Senin inadın dolayısıyla 128 milyar dolar yok oldu. Ya sen inat edip, Kanal İstanbul’u yapacağına inat edip, şu memlekette işsizlere çare olsana, esnafa çare olsana. Tutturmuş bir inat gidiyor’’ diye konuştu. 33 fezleke için CHP’nin tavrı nasıl olacak sorusuna da Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

VEKİLLERİN İRADESİ YOK MU?

“Efendim, dosyalar gelecekmiş, dokunulmazlık dosyaları falan filan. Yıllardır, aylardır söylüyorum. Bir partinin genel başkanı, mahkemeye hâkim tayin edemez. Şu konuşma üslubuna bakın; ‘Meclis’e gelecek, eller kalkacak, inecek’. ‘Eller kalkacak, inecek’ dediğin adamlar, bu milletin seçtiği milletvekili. Bu milletvekillerinin iradesi yok mu? Erdoğan diyor ki, ‘Demeyeceksiniz, el kaldırıp, indireceksiniz’. Ne demek bu? 19 Mayıs hareketlerini yapacaksınız Meclis’te. Bu millete yazıktır.”

Kılıçdaroğlu Aksaray’da esnafla buluştu, içinde kebap olan testiyi kesti.